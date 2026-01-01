01 januari 2026
Betalade flera tusen för vara han inte fått – Vimmerbybo anmäler

KRIM 01 januari 2026 18.00

En Vimmerbybo har betalat flera tusen kronor för en vara på Internet som han inte har fått levererad. Nu polisanmäler han företaget han handlade av.

Det var den 1 december som målsäganden, en man i 45-årsåldern, beställde en vara från en e-handelssajt och betalade de 4 000 kronor som varan kostade.

Den 9 december hade han fortfarande inte fått leveransen och kontaktade då företaget. Där bad man om ursäkt och lovade omedelbar leverans. Därefter hände det återigen ingenting, så till slut meddelade mannen företaget att han ville häva köpet och få pengarna tillbaka.

Sedan dess har han inte hört någonting och inte heller fått tag på leverantören, uppger polisen. Händelsen är nu anmäld som ett bedrägeri.

