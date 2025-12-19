DÅ VÄCKS ÅTAL MOT FÖRETAGSLEDAREN FRÅN VIMMERBY

Efter snart tre års utredning kommer åtal väckas mot en Vimmerbyföretagare i början av nästa år. Det berättar chefsåklagare Henric Fagher för Nyhetsbyrån Siren.

Vimmerbyföretagaren byggde upp en stor koncern som försattes i konkurs under 2022. Året därefter häktades han misstänkt för nio fall av grovt skattebrott. Han hade då flyttat till Spanien och greps efter att en europeisk arresteringsorder utfärdades.

Frihetsberövandet avbröts i slutet av oktober samma år, men något åtal har inte kommit. Nu ska det vara nära. Nyhetsbyrån Siren berättar idag att åtalet troligen kommer att väckas senast i februari nästa år.

– Åtalet kommer att väckas i januari eller februari nästa år av åklagare Catharina Linné som tidigare lett förundersökningen, säger Henric Fagher till Siren.

Stor ersättning till advokaten redan nu

Förundersökningen har pågått i flera år och är nära 5 000 sidor lång.

– Det är ett omfattande protokoll på många sidor och med väldigt mycket information, som försvaret kommer behöva en del tid för att sätta sig in i. Man kan säga att bollen inte riktigt är hos oss nu, men man får utgå från att det kommer ta ett antal månader, sa Fagher till vår tidning i den här intervjun i september.

Vimmerbyföretagarens advokat har nu fått en förskottsbetatlning på hela 560 000 kronor för sitt arbete i ärendet.

Kopplingar till momshärvan

Den misstänkte mannen har tidigare utretts för skattebrott, men friats. De brott som han nu misstänks för har koppling till den stora momshärva inom mobilbranschen som varit omskriven under de senaste åren. Brottstiden är mellan 2020 och 2021.

”Tidigare krav från Skatteverket mot hans kraschade företagsfär har indikerat starka kopplingar till huvudutpekade aktörer inom den stora momshärvan i mobilbranschen. Det handlar bland annat om beslag hos mannen som visat på ett skuldförhållande till Västeråsföretaget Iskana Investments, en nyckelspelare i härvan för svenskt vidkommande”, skriver Nyhetsbyrån Siren.

Fotnot: Vår tidning har löpande sökt förundersökningsledaren Catharina Linné, men utan resultat. Hon har lämnat Ekobrottsmyndigheten, men har ett förodnande hos myndigheten om att avsluta det här ärendet.