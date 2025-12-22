FLERA KNARKBROTT I VIMMERBY I HELGEN

Flera personer misstänks för att ha brukat narkotika i Vimmerby i helgen. Genrebild. Foto: MostPhotos

Polisen har legat tätt på narkotikamarknaden i Vimmerby under helgen. Flera personer misstänks för brott under natten mellan 20-21 december.

Vid 01-tiden blev en man i 25-årsåldern, från Vimmerby, kontrollerad på Rönnbärsgatan. Han framstod som påverkad och misstänks för ringa narkotikabrott eget bruk.

Vid tretiden samma natt kontrollerade polisen en Vimmerbybo i 30-årsåldern på Sevedegatan. Polisen trodde att han tagit något och fattade även beslut om en husrannsakan där en mindre mängd knark hittades. Vad det är för typ av narkotika vet man inte och det man hittade har skickats för analys. I det här fallet misstänker polisen mannen för ringa narkotikabrott, både innehav och eget bruk.

På Garvaregatan runt 03.00 fattade man misstanke på en kvinna i 25-årsåldern som framstod som påverkad. Hon utreds för ringa narkotikabrott eget bruk. Kvinnan är cirka 25 år gammal.

Alla tre misstänkta togs med till stationen för ytterligare provtagning.