Man på vippen att bli av med stor summa pengar

En bedragare fick en man i 60-årsåldern att verifiera sig med bank-ID – men överföringen på 43 000 kronor stoppades av banken.

Det hela började med att Vimmerbybon fick ett sms ”från” ett betalföretag. Där stod det att mannen hade obetalda fakturor och han ombads ringa ett nummer. Det gjorde han och han fick kontakt av en kvinna som såg till att mannen blev uppringd av det hon sa var en känd banks spärrservice.

I det samtalet verifierade sig mannen med Bank-ID. Ett par dagar senare fick han en kreditupplysning på 43 000 kronor och insåg vad som hänt. Mannen tog då kontakt med sin bank som kunde se att någon försökt skapa ett nytt bank-ID i hans namn, men att det hela stoppats av bankens system.

Ett skönt besked såhär i juletid.