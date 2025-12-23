Bilist smet efter kollision på riksvägen

Polisen har fått in en anmälan om smitning från trafikolycka som inträffade mellan Hultsfred och Storebro på riksväg 23/34 på måndagseftermiddagen.

Det var vid 17-tiden på måndagseftermiddagen som händelsen inträffade. Målsägande körde bil på riksväg 23/34 när en mötande bil kom över en bit in på motsatt körfält, vilket ledde till att bilarna kolliderade och slog emot sida mot sida. Den mötande bilen, som kom över på fel ställe, avvek från platsen.

– Man har inte stannat och pratat utan man har mer eller mindre dragit vidare på en gång, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Det blev inga personskador, men det blev en del skador på målsägandes bil, bland annat i form av att handtaget vänster bak är skadat, vänster sidospegel helt borta och repor längs hela vänstersidan på bilen. Målsägande är en kvinna i 45-årsåldern hemmahörande i Hultsfreds kommun.

– Vi har ett registreringsnummer på den smitande bilen. Det är väl det vi har att jobba med i det här ärendet och vi får väl börja där, säger Hampus Haag.