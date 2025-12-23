Kvinna fick sitt Facebook-konto kapat – kollega swishade över pengar

En kvinna i 40-årsåldern från Vimmerby kommun fick sitt Facebook-konto kapat. En av hennes kollegor blev vilseledd och swishade över pengar till bedragaren.

En kvinna i 40-årsåldern berättar att någon har berett sig tillgång till hennes Facebook-konto och skickat meddelande till nästan alla hennes kontakter på Messenger. Meddelandet handlar om att hon har problem med Swish och behöver pengar.

– Hon vet inte hur någon kan ha kommit över hennes inloggningsuppgifter. Hon ska med hjälp av Facebook ha återtagit kontrollen över Facebook-kontot, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Brottet är rubricerat som dataintrång och olovlig identitetsanvändning.

Polisen har även fått in en anmälan om bedrägeri som är kopplat till det som står ovan. En kvinna i 40-årsåldern från Hultsfreds kommun har blivit kontaktad av en person som utger sig för att vara hennes kollega och uppger att man har problem med Swish i samband med betalning. Bedragaren får målsägande att swisha över 2 500 kronor.

– Efteråt har målsägande fått veta att hennes kollegas Facebook har blivit kapad, säger Hampus Haag.

Händelsen inträffade under måndagseftermiddagen.