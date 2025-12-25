Hyresvärd anmäler hyresgäster för flera brott

En hyresvärd i Vimmerby har en konflikt med två före detta hyresgäster som nu anmäls för skadegörelse, stöld, olaga hot och ofredande.

Enligt polisen uppges det finnas någon form av konflikt mellan en hyresvärd och två före detta hyresgäster och det har varit en följetong. Hyresvärden inkommer med en anmälan mot de tidigare hyresgästerna och det finns fyra brottsrubriceringar: skadegörelse, stöld, olaga hot och ofredande.

Hyresgästerna ska ha tillgripit ett torkskåp (stölden), hotat att ta en värmepump (olaga hotet), orsakat skador i bostaden (skadegörelsen) och utsatt hyresvärden för störande kontakter (ofredandet).

– Det ligger på ärendesamordningen i Kalmar. Nu kommer man kolla vad det finns för bevisning och göra en bedömning för att se om det går att utreda, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

En man och en kvinna misstänks för brotten och en kvinna är uppsatt som målsägande. Stölden inträffade 20 december, ofredandet 20-22 december, olaga hotet 20-21 december och skadegörelsen till och med 20 december.