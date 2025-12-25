ISHALLEN UTSATT FÖR INBROTT OCH SKADEGÖRELSE

Virserums SGF får ägna juldagen åt att städa upp glassplitter, efter att någon eller några brutit sig in i Prolympiahallen. Nu tvingas de ställa in allmänhetens åkning under dagen. Foto: Arkivbild/Stefan Härnström.

När Virserums SGF skulle öppna upp Prolympiahallen under torsdagsmorgonen upptäckte de att hallen blivit utsatt för inbrott och skadegörelse. –Det är extremt tråkigt, det är ju kostnad för föreningen som man hade kunnat göra något annat roligt för. Vi är ju alla ideella och det är många som blir drabbade av en sån här grej, säger ordförande Mikael Axemo.

Brottet ska ha skett någon gång under julaftonskvällen eller under natten till juldagen. Det upptäcktes vid klockan 8.10 på morgonen.

– Någon har brutit sig in genom entrédörren genom att krossa en ruta, och sedan gett sig på vår hockeykiosk och krossat en ruta där också. Sedan verkar det som att de slutat och dragit härifrån. Polisen har varit här och säkrat blodspår, säger Mikael Axemo.

Tanken var att de skulle öppna upp ishallen för skridskoåkning för allmänheten, men nu tvingas de hålla stängt hela juldagen.

– Det har kommit hit ett antal bilar som åkt långväga som tyvärr fått vända. Det är extremt tråkigt. Vi vill ju såklart kunna ha öppet så mycket som möjligt. Just nu är vi fyra personer här som städar och försöker återställa så gott vi kan. Det är svårt att få tag i folk inom professionen så här på juldagen, så vi får göra det bästa vi kan av det.

Vet du om något är stulet?

– Inte vad vi har upptäckt än.

Deras ambition är att kunna ha öppet för friåkningen i morgon, fredag. Då är också tanken att de ska hålla i ett evenemang.

– Då har vi en julspecial där våra veteraner ska möta vårt ungdomslag i en internmatch. Så vi ska ha lite kul där nere med lotteri bland annat och försöka få hit mycket folk och göra det till en rolig dag. Det kanske vi kan behöva nu efter idag känns det som.

"Det svider extra i hjärtat"

Virserums SGF har skrivit om morgonens upptäckt på sin Facebooksida.

”Det är tragiskt när vissa individer väljer att sätta sina egna behov framför hela lokalsamhällets. […] Det svider extra i hjärtat att behöva neka alla barn deras tid på isen på grund av ert fullständigt meningslösa agerande. Medan vi lägger vår energi på att bygga upp och skapa glädje för ortens unga, väljer ni att förstöra”, skriver de bland annat.