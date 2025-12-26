Bilist krockade med husvägg i Hultsfred

Under torsdagsförmiddagen ska en svart kombi ha kört in i en husvägg i Hultsfred, och enligt vittnen ska föraren ha smitit från platsen.

Det var vid klockan 10.55 på juldagen som vittnen såg hur en bil körde in i en husvägg på Norra Oskarsgatan i Hultsfred. Sedan ska föraren, enligt inringaren, ha lämnat platsen utan att ha gett sig till känna.

Enligt vittnena ska bilen ha varit en svart kombi med vit text på.

– Om man såg den här händelsen eller om man ser en svart kombi med vit text som troligen har en skada på fronten, så får man gärna och höra av sig till polisen på 114 14, säger polisens presstalesperson Leif Fransson.

På husväggen är det nu skador på ungefär 3-4 kvadratmeter efter kollisionen. Polisen har inte satt någon brottsrubricering ännu.

Uppdatering fredag 11.00:

Föraren kontaktade vår tidning morgonen efter kollisionen. Han säger att han inte ska ha smitit från platsen och att han redan varit i kontakt med polis om händelsen.