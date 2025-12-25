Bilist krockade med husvägg och smet – nu vill polisen ha hjälp

Under torsdagsförmiddagen ska en svart kombi ha kört in i en husvägg i Hultsfred, och sedan ska föraren ha smitit från platsen. Nu vill polisen ha hjälp från allmänheten att hitta bilisten.

Det var vid klockan 10.55 på juldagen som vittnen såg hur en bil körde in i en husvägg på Norra Oskarsgatan i Hultsfred. Sedan ska föraren ha lämnat platsen utan att ha gett sig till känna.

Enligt vittnena ska bilen ha varit en svart kombi med vit text på. Men eftersom de inte hade några uppgifter på vad det var för registreringsnummer behöver nu polisen hjälp från allmänheten.

– Om man såg den här händelsen eller om man ser man svart kombi med vit text som troligen har en skada på fronten, så får man gärna och höra av sig till polisen på 114 14, säger polisens presstalesperson Leif Fransson.

På husväggen är det nu skador på ungefär 3-4 kvadratmeter efter kollisionen. Polisen har inte satt någon brottsrubricering ännu.