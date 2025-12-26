26 december 2025
Lugnt juldagsfirande i länet – misshandel i morse i Västervik

Drygt 15 personer blev omhändertagna för fylleri under juldagen. Foto: MostPhotos

KRIM 26 december 2025 10.19

Det tycks ha varit ett mycekt lugnt juldagsfirande i länet. I "våra" kommuner har ett 15-tal omhändertagits för fylleri, men det finns inga anmälningar om allvarliga brott. 

Vid femtiden i morse larmades polisen till ett större bråk i Västervik, men det ska mestadels ha rört sig om verbala aktioner. En anmälan om misshandel och skadegörelse har dock upprättats. 

– Det är oklart när det är så många inblandade och ett rörigt ärende, men ingen ska ha blivit skadad i alla fall. Det är två gäng som bråkar och det är en hetsig diskussion, säger Leif Fransson vid polisen. 

Några fler anmälningar hade inte kommit polisen till känna vid niotiden i morse. I Vimmerby, Hultsfred och Västervik omhändertogs sju personer för fylleri under natten. I Kalmar handlade det om tio personer.  

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

