Lugnt juldagsfirande i länet – misshandel i morse i Västervik

Drygt 15 personer blev omhändertagna för fylleri under juldagen.
Foto: MostPhotos
Vid femtiden i morse larmades polisen till ett större bråk i Västervik, men det ska mestadels ha rört sig om verbala aktioner. En anmälan om misshandel och skadegörelse har dock upprättats.
– Det är oklart när det är så många inblandade och ett rörigt ärende, men ingen ska ha blivit skadad i alla fall. Det är två gäng som bråkar och det är en hetsig diskussion, säger Leif Fransson vid polisen.
Några fler anmälningar hade inte kommit polisen till känna vid niotiden i morse. I Vimmerby, Hultsfred och Västervik omhändertogs sju personer för fylleri under natten. I Kalmar handlade det om tio personer.