27 december 2025
Man misstänkt för misshandel i relation

Foto: Bildbyrån

KRIM 27 december 2025 10.50

En man i 40-årsåldern misstänks för misshandel i Hultsfreds kommun på fredagskvällen och blev omhändertagen för sin berusning.

Det var strax före midnatt på fredagskvällen som polisen fick information om att det hade skett en misshandel i Hultsfreds kommun.

– Det rör sig om misshandel i relation. Det är två män som känner varandra och som har en familjerelation till varandra. Det sker en misshandel, varav en blir misstänkt, säger Katarina Rusin, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

En man i 40-årsåldern misstänks för misshandel av normalgraden och blev omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.

– Vi kommer dit och kan prata med de inblandade personerna och ingen ambulans larmades till platsen. Vi ska höra de inblandade personerna närmare eftersom misstänkt har blivit lobbad, säger Katarina Rusin.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

