Man misstänkt för misshandel i relation

En man i 40-årsåldern misstänks för misshandel i Hultsfreds kommun på fredagskvällen och blev omhändertagen för sin berusning.

Det var strax före midnatt på fredagskvällen som polisen fick information om att det hade skett en misshandel i Hultsfreds kommun.

– Det rör sig om misshandel i relation. Det är två män som känner varandra och som har en familjerelation till varandra. Det sker en misshandel, varav en blir misstänkt, säger Katarina Rusin, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

En man i 40-årsåldern misstänks för misshandel av normalgraden och blev omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.

– Vi kommer dit och kan prata med de inblandade personerna och ingen ambulans larmades till platsen. Vi ska höra de inblandade personerna närmare eftersom misstänkt har blivit lobbad, säger Katarina Rusin.