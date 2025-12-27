27 december 2025
BIL HAR KÖRT IN I BALKONG I CENTRALA HULTSFRED

Foto: Bildbyrån

KRIM 27 december 2025 18.26

En bil ska ha kört in i en balkong i centrala Hultsfred vid 18-tiden på lördagen. 

Polisen har larmats till platsen för kontroll och för att hålla förhör med såväl förare som vittnen. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha blivit fysiskt skadad. 

– Det är lite oklart ännu. Det kommer in som att en bil ska ha backat in i en balkong på Stationsgatan, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Så det har gått ganska sakta ändå?

– Det verkar ha varit så, men jag vågar inte dra några slutsatser. Det kan gå fort även om man backar. 

Patrullen är precis på väg till platsen. 

– Vi har inte fått någon uppgift om att någon blivit fysisk skada, men vi är inte framme ännu. Patrullen har precis svängt in i Hultsfred, säger Filip Annas vid 18.20-tiden. 

Men föraren är kvar på platsen?

– Ja, alla inblandade ska vara kvar på platsen.

Räddningstjänsten ska inte ha kallats till platsen.

Vid 18.45-tiden uppger polisen att man skriver en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott.

– Det hanteras som en olycka. Jag har inga detaljer ännu, men man har pratat med föraren och det finns ingen misstanke om något brott.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

