Skänkte stor summa till "läkare" i Gaza – visade sig vara bluff

En Vimmerbybo trodde att hon hade skänkt totalt 25 000 kronor för hjälpa läkare som jobbar i Gaza. Nu verkar det i stället handla om ett bedrägeri.

I september i år kom en kvinna i 80-årsåldern från Vimmerby kommun i kontakt med en person som påstod sig vara läkare. Under några månaders tid har kvinnan skickat pengar till denna "läkare" för att hjälpa till att betala mediciner och sjukvård till behövande i Gaza.

Totalt har kvinnan skickat ungefär 25 000 kronor. Men i lördags var det en anhörig till kvinnan som fick misstankar om att detta i själva verket rörde sig om ett bedrägeri, och hjälpte till att polisanmäla det hela.

I polisanmälan framkommer det inte hur de fick kontakt med varandra, och i skrivande stund finns det ingen misstänkt för brott.