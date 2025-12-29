Villainbrott i Vimmerby – så tog sig tjuven in

I helgen ska det ha inträffat ett inbrott i en villa i närheten av Folkets park i Vimmerby.

Tjuven ska ha tagit sig in i bostaden genom att plocka ut fönsterglaset i altandörren.

– Det var grannar som upptäckte att fönsterglaset var utplockat och låg trasigt på gräsmattan. Någon verkar ha varit inne i bostaden och rivit runt. Man verkar ha letat i byråer bland annat, de var utdragna, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Inbrottet ska ha skett någon gång mellan lördag och söndag. Än så länge är det oklart om något har stulits och i så fall vad.

– Man har inte hunnit inventera ännu.