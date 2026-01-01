SKÖT IN RAKETER I FOLKSAMLING – FLERA SKA HA SKADATS

Flera personer uppges ha skadats i samband med att kraftiga smällare och fyrverkeripjäser kastades in i en grupp människor i närheten av slottet i Kalmar på nyårsnatten. Nu söker polisen mer information kring det inträffade.

Klockan hade nyligen passerat tolvslaget när polis larmades till platsen. Det finns uppgifter om att flera personer ska ha skadats i samband med att så kallade bangers och airbombs kastats in i en folksamling.

– Klockan 00.20 åker polis till platsen. När vi kommer dit är de misstänkta inte kvar, säger Jakob Palmgren, presstalesperson vid polisen region Syd.

Vad är det för skador som uppstått?

– Skadorna är oklara, men en raket ska ha smällt nära örat på en person, som klagade på ringande ljud, likt tinnitus.

På sociala medier skriver lokala polisen att det blev en kaosartad stämning och att ett flertal personer brännskadades.

"I närheten av slottet i Kalmar gick en samling främst yngre individer inte vidare och några kom på den (inte särskilt) briljanta idén att börja kasta bangers och airbombos i folksamlingen".

En anmälan om misshandel har upprättats. Det finns inga uppgifter på Region Kalmars hemsida om eventuellt skadade.

Detta kommer hanteras vidare enligt polisen, som vill komma i kontakt med människor som var på plats och kan berätta mer. I så fall fall får man gärna ringa 114 14.