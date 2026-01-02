MAN HÄKTAD FÖR SYNNERLIGEN GROVT VAPENBROTT

En man i 35-årsåldern har begärts häktad för synnerligen grovt vapenbrott. Foto: MostPhotos

En man i 35-årsåldern, bosatt i norra delen av Vimmerby kommun, har häktats för synnerligen grovt vapenbrott. Åklagare och polis är ytterst förtegna om händelsen.

Det ska ha varit den 30 december på förmiddagen som mannen i 35-årsåldern greps av polis. Några timmar senare blev han anhållen.

Mannen, som är bosatt i norra delen av Vimmerby kommun, är misstänkt för synnerligen grovt vapenbrott. Brottsplatsen är två adresser i norra kommundelen. Uppgiftslämnare som bor på orten har berättat att man såg ett stort antal polisbilar den aktuella dagen.

På fredagsförmiddagen lämnade åklagaren in en häktningsframställan mot mannen och en häktningsförhandling väntas hållas under dagen. Mannen är misstänkt på sannolika skäl.

Åklagaren anser att det finns risk att den misstänkte försöker undanröja bevis eller försvåra utredningen på fri fot. Dessutom är minimistraffet ett år och sex månaders fängelse.

Åklagaren vill också häkta mannen med restriktioner.

– Jag kan inte säga något om ärendet. Det lär klarna vad det lider, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Kan inte säga någonting

Åklagaren Lise-Lotte Norström är också ytterst förtegen om händelsen.

– Utredningen är precis i sin linda och jag kan inte säga något om det hur det här upptäcktes, vad vi hittat eller varför det är synnerligen grovt eller vem den misstänkte är, säger hon.

Är mannen känd av er sedan tidigare?

– Jag kan inte uttala mig något om det.

Häktningsförhandling kommer att hållas bakom stängda dörrar under fredagseftermiddagen.

– Jag kommer inte kunna berätta mer efter förhandlingen och det kommer nog ta en tid innan vi kan berätta något mer om det här, säger Lise-Lotte Norström.

Mannen blev häktad

Häktningsförhandlingen genomfördes strax efter lunch på fredagen. Då beslutade tingsrätten att häkta mannen i 35-årsåldern för synnerligen grovt vapenbrott. Mannen är misstänkt på sannolika skäl och har häktats med restriktioner.

Det handlar bland annat om att mannen inte får vistas med andra, ta emot besök eller stå i förbindelse med personer utanför häktet.

Åklagaren har fått till den 30 januari på sig att väcka åtal. I regel häktas man i 14 dagar, men här har åklagaren redan fått mer tid på sig.