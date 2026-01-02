Okänd kvinna med hund påstod sig vara polis

En udda händelse ska ha inträffat kring lunchtid på nyårsafton i centrala Vimmerby.

En man i 85-årsåldern ska ha varit på stan när en kvinna kom fram och utgav sig för att vara polis.

– Det ska ha kommit fram en okänd blond kvinna med hund och rosa mössa och utgett sig för att vara polis, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Kvinnan ska inte ha kunnat uppvisa någon giltig legitimation och enligt polisen fanns ingen polis med det signalementet i tjänst den dagen.

– Enligt mannen ska den här påstådda polisen ha uppfört sig otrevligt, säger Gollungberg.

En anmälan om föregivande av allmän ställning är nu upprättad.