02 januari 2026
Unga kvinnor i bråk på nyår – man fick avlägsnas

Kvinnor ska ha hamnat i bråk på nyårsnatten. Foto: MostPhotos

KRIM 02 januari 2026 12.00

Två unga kvinnor ska ha hamnat i en konlikt på ett uteställe på nyårsafton i Vimmerby. 

Det ska ha varit ordningsvakterna som uppmärksammat konflikten mellan de två tjejerna och därefter behövt ingripa. Kvinnorna, som båda är i 25-årsåldern, har nu anmält varandra för misshandel.

– De ska ha slagits, men ingen av dem ska ha behövt uppsöka sjukvård, säger Ulf Gollungberg vid polisen. 

Strax efter tolvslaget skulle också en man i 25-årsåldern avvisas från utestället. 

– Det blev stökigt och i samband med avlägsnandet ska han ha krängt med kroppen och gjort motstånd mot polispatrullen. 

Mannen är nu misstänkt för våldsamt motstånd. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

