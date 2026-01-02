Unga kvinnor i bråk på nyår – man fick avlägsnas

Kvinnor ska ha hamnat i bråk på nyårsnatten. Foto: MostPhotos

Två unga kvinnor ska ha hamnat i en konlikt på ett uteställe på nyårsafton i Vimmerby.

Det ska ha varit ordningsvakterna som uppmärksammat konflikten mellan de två tjejerna och därefter behövt ingripa. Kvinnorna, som båda är i 25-årsåldern, har nu anmält varandra för misshandel.

– De ska ha slagits, men ingen av dem ska ha behövt uppsöka sjukvård, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Strax efter tolvslaget skulle också en man i 25-årsåldern avvisas från utestället.

– Det blev stökigt och i samband med avlägsnandet ska han ha krängt med kroppen och gjort motstånd mot polispatrullen.

Mannen är nu misstänkt för våldsamt motstånd.