Unga kvinnor i bråk på nyår – man fick avlägsnas

Kvinnor ska ha hamnat i bråk på nyårsnatten.
Foto: MostPhotos
Det ska ha varit ordningsvakterna som uppmärksammat konflikten mellan de två tjejerna och därefter behövt ingripa. Kvinnorna, som båda är i 25-årsåldern, har nu anmält varandra för misshandel.
– De ska ha slagits, men ingen av dem ska ha behövt uppsöka sjukvård, säger Ulf Gollungberg vid polisen.
Strax efter tolvslaget skulle också en man i 25-årsåldern avvisas från utestället.
– Det blev stökigt och i samband med avlägsnandet ska han ha krängt med kroppen och gjort motstånd mot polispatrullen.
Mannen är nu misstänkt för våldsamt motstånd.