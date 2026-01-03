Hovrätten ändrar dom mot man som våldtog barn i Västervik

En man bosatt i Vimmerby våldtog ett barn i Västervik, misshandlade en man svårt, hotade döda en kvinna och ofredade två andra kvinnor sexuellt på krogen. Nu ändrar hovrätten tingsrättens dom mot mannen.

Det var i slutet av oktober som tingsrätten dömde mannen, som är i 20-årsåldern, till fyra års fängelse samt därefter utvisning ur landet utan tidsbegränsning. Brotten han fälldes för var våldtäkt mot barn, grov misshandel, olaga hot samt två fall av sexuellt ofredande.

Av alla de brott som mannen dömdes för skedde det första på Resecentrum i Vimmerby den 24 maj 2023. Där misshandlade han en jämnårig man grovt. Först slog han offret i ansiktet med knytnävsslag och fortsatte att misshandla honom med sparkar och slag i ansiktet och på kroppen även efter att han hade ramlat till marken. Offret ådrog sig flera svåra skador så som exempelvis fraktur på käken, krosskada i huvudet och skadade tänder.

Våldtog barn i Västervik

Drygt ett år senare, den 25 augusti 2024, gjorde mannen sig skyldig till nästa brott. Upprepade gånger hotade han då att döda en kvinna i 35-årsåldern på en ort i Vimmerby kommun. Detta i samband med att han tagit sig till kvinnans bostad och stod och bankade och skrek utanför.

Mannen dömdes också för våldtäkt mot barn. Denna begick han mellan den 22 och 23 juli i en bostad i Västervik mot en flicka under 15 år. Mannen tryckte då ner flickan i en säng och därefter utförde en fullbordad våldtäkt. Flickan skrek både att hon inte ville och att det gjorde ont, men det var inget som han brydde sig om.

I mitten av augusti ofredade han två kvinnor under en fest på Västerviks stadshotell – den ena genom att smeka henne på rumpan och den andra genom att ett grepp om samma kroppsdel.

Förnekade det mesta

I förhör förnekade mannen övervägande delen av gärningarna. Vad gäller den grova misshandeln erkände han visserligen att han utövat visst våld, men att det skedde i självförsvar. Dödshotet mot kvinnan i 35-årsåldern förnekade han helt. Han erkände att han var på platsen men att han bara pratade med henne.

Angående våldtäkten av barnet medgav han att de hade samlag, men att han inte var hårdhänt och att flickan inte ska ha sagt ”nej”. Han har dessutom uppgett att han trodde att flickan hade fyllt 15 år, trots att hon bara månader innan ska ha berättat för honom hur gammal hon verkligen var.

Mannen förnekade också de båda sexuella ofredandena på krogen. Den ena kvinnan bjöd han bara på cola och den andra kvinnan träffade han aldrig under kvällen, har han sagt.

Hovrätten ändrar domen

Kalmar tingsrätt gav dock inte mycket för mannens förklaringar, utan fann bevisningen mot honom överväldigande och ansåg samtliga åtal styrkta.

Domen överklagades till Göta hovrätt och i veckan kom deras dom. I stora delar är de överens med tingsrätten. Dock menar hovrätten att misshandeln inte ska bedömas som grov, utan den ändrar man till att vara av normalgraden.

Påföljden ändrar dock inte tingsrätten utan den förblir densamma: fyra års fängelse, utvisning samt att mannen ska betala skadestånd till målsägarna. Till barnet han våldtog uppgår den summan till 270 000 kronor.

Mannen ska stanna kvar i häkte tills dess att domen vinner laga kraft.