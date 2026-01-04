Polisen kom när han skulle flytta fruns bil – nu döms mannen

En körkortslös man bosatt i Vimmerby skulle flytta sin frus bil på en parkeringsplats. Då dök polisen upp. Nu döms han för olovlig körning

Det var den 10 oktober i år som händelsen inträffade på en adress i Vimmerby. En polispatrull bestämde sig då för att göra ett fordonsstopp av en personbil. Bakom ratten satt en man i 45-årsåldern som visade sig sakna giltigt körkort.

Eftersom tingsrätten inte finner några argument som talar för annat än en fällande dom döms mannen nu för olovlig körning. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Han ska också betala en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Ville inte väcka hustrun

I förhör har mannen vidgått händelseförloppet men förnekat brott. Till sitt försvar har han uppgett att hans fru hade parkerat bilen på en parkeringsplats där den bara fick stå i fyra timmar. I stället för att väcka hustrun bestämde han sig för att själv gå ut och flytta bilen en kort sträcka.

Mannen, som ursprungligen kommer från ett annat europeiskt land, har körkort från hemlandet men säger sig inte ha varit medveten om att han var tvungen att skaffa svenskt körkort när han hade vistats här i ett år.

Förklaringarna bet dock inte på Kalmar tingsrätt.