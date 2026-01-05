Kommuninvånare hackad – "vänner" lurades att swisha pengar

En kommuninvånare i 60-årsåldern ska ha utsatts för flera brott under söndagskvällen.

"Skulle du kunna lägga ut 2 000 kronor åt mig tills jag kommer hem? Ska köpa lite golf grejer verkar strula när jag ska swisha honom som säljer och får inte tag i min sambo".

Så lyder meddelandet som gick iväg till en del vänner till en kommuninvånare i 60-årsåldern.

Men bekymret var att det inte var mannen själv som bad om pengar.

– Någon ska ha berett sig tillträde till målsägandes Messengerkonto och skickat ut att man vill låna pengar, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Enligt polisen ska minst en person swishat 2 000 kronor, men enligt uppgifter kan så många som tre till fyra personer blivit lurade.

Rubriceringarna är bedrägeri, olovlig identitetsanvändning och dataintrång. Polisen har något namn att jobba vidare med, som tagit emot pengarna.