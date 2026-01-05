Ung man åtalas för misshandel på nattklubb

En ung man i 20-årsåldern åtalas för en misshandel på en nattklubb i Västervik. Offret ska ha varit en ung man från Vimmerbytrakten.

Det ska ha varit den 24 november i år som misshandeln skedde på Palladium i Västervik. Mannen, som är bosatt i Västervik, ska ha misshandlat en man i övre tonåren från Vimmerby kommun.

Den misstänkte ska enligt stämningsansökan ha slagit målsägande i ansiktet och på kroppen. Målsägande orsakades både skada och smärta.

Målsägande yrkar skadestånd på sammanlagt 5 650 kronor. 5 000 av dessa avser kränkning och 400 kronor avser värdet på skjortan som ska ha gått sönder. 250 kronor rör vårdbesöket som krävdes efter händelsen.

Den misstänkte nekar till brott. Flera vittnen kommer att kallas för att berätta om sina iakttagelser från det inträffade.