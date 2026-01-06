PAPPA DÖMS FÖR SEXUELLA OFREDANDEN PÅ KLASSRESA

En pappa döms för två sexuella ofredanden under en klassresa. Genrebild. Foto: MostPhotos

Under en klassresa utsatte en medföljande pappa två barn två sexuella ofredanden. Mannen kommer från Västerviks kommun och får en villkorlig dom av tingsrätten.

Mannen var pappa till ett barn i klassen och följde med på klassresan som en av tre vuxna. Under resan utsatte han två barn för sexuella ofredanden.

Han döms nu till dagsböter om 6 500 kronor och skadestånd på 10 000 kronor till det ena drabbade barnet och 15 000 till det andra.

De drabbade var en pojke och en flicka. Mannen utförde flera sexuella handlingar på och i närheten av barnet på den boendenläggning där klassen bodde. Det handlar om att han onanerade, sniffade på barnen, höll fast barnen, berörde dem och pratade om sexuella grejer med dem.

"Betett sig mycket olämpligt"

Barnen gick i mellanstadiet på en skola i Västerviks kommun. Mannen förnekade brott.

”Enligt honom kan han ha sagt något olämpligt men inte gått över någon gräns. Hans upplevelse var att barnen uppfattade honom som rolig eftersom de skrattade hela tiden när han var i närheten”, står det i domen.

Enligt domen drack mannen kontinuerligt under resan och tingsrätten går på åklagarens linje, med stöd av de drabbade och andra vittnesuppgifter.

”Även om stödbevisningen i huvudsak är av indirekt slag och närmast utgör så kallad indiciebevisning tecknar den en tydlig bild av XXX beteende under resan. Enligt tingsrätten blir det tydligt hur XXX betett sig mycket olämpligt och i flera fall sexualiserat barnen i klassen”, skriver tingsrätten.

Straffet blir alltså en villkorlig dom med böter och skadestånd.