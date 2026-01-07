Paket med servis har inte kommit fram – kvinna anmäler brott

Polisen har fått in en anmälan om bedrägeri. En kvinna från Vimmerby kommun skickade i början av juli ett paket till en bekant i Thailand, men det har inte kommit fram till mottagaren.

Paketet som Vimmerbybon skickade till en mottagare i Thailand innehöll en servis som uppges vara värd 30 000 kronor.

Paketet skickades i början av juli och det skulle, enligt företaget, ta två-tre månader. Det har nu gått ett halvår och paketet har fortfarande inte kommit fram. Målsägande misstänker därför att företaget hon anlitade har tillägnat sig servisen och gör en anmälan om bedrägeri.

Det rör sig om porslinsservis och det finns inga ytterligare detaljer om hur många koppar eller tallrikar det rör sig om.