Vimmerbybor fick bluffsamtal från VVS-företag

Polisen har fått in tre anmälningar om försök till bedrägeri gällande spolning av avloppsrör.

Vimmerby Energi & Miljö AB gick under torsdagen ut med en varning för bedrägerier gällande spolning av avlopp.

”Just nu förekommer det samtal från personer som utger sig för att arbeta på företag som erbjuder tjänster för spolning av avlopp och kontroll av brunnar", skrev VEMAB i sin varning.

På fredagen har polisen fått in tre anmälningar gällande försök till bedrägeri där företaget som ringer påstår sig vara VVS-företag och erbjuder tjänster för spolning av avlopp.

– Varningen har nog tagit spinn. Jag tänker att VEMAB:s varning har bidragit till att folk har anmält att de har blivit uppringda, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

En kvinna i 50-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun blev i onsdags uppringd av företaget som erbjöd att de kunde spola rören, vilket hon tackade nej till.

En kvinna i 45-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun blev uppringd om samma sak under torsdagen. En kvinna i 35-årsåldern från Vimmerby kommun blev också uppringd under torsdagen.

– Ingen av dem har tackat ja. I en av anmälningarna stod det att man hade sett varningen och förstod att man inte skulle gå på detta, säger Hampus Haag.