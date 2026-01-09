Flera brott avslöjades vid kontroll i bostad i Vimmerby

Polisen jobbade riktat mot folkbokföringsbrott på torsdagen. Det gav resultat och resulterade dessutom i att narkotikabrott avslöjades.

Polisen knackade under torsdagen på till en bostad i centrala Vimmerby där det enligt Skatteverket ska bo fem personer. Vid kontrollen upptäckte polisen att det bor endast en person i bostaden. Två vuxna personer, en kvinna i 35-årsåldern och en man i 30-årsåldern, blir misstänkta för folkbokföringsbrott.

– De är skrivna där, men de bor inte där. Det är oklart hur länge de inte har bott där, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Det resulterade i att polisen avslöjade flera brott. Personen som polisen pratade med i bostaden upplevdes vara påverkad av narkotika och polisen noterade även en mindre mängd narkotikaklassade tabletter i bostaden i samband med kontrollen.

– Polisen byter fokus och det blir en husrannsakan i narkotikasyfte. Man träffar på en mindre mängd narkotikaklassade tabletter som personen inte har recept för, säger Hampus Haag.

Han togs med för provtagning då han upplevdes vara påverkad av narkotika. Han misstänks för två fall av ringa narkotikabrott, både eget bruk och innehav. Misstänkt är en man i 25-årsåldern från Vimmerby.