SMÅLAND: GROVT RÅN OCH VÅLDTÄKTSFÖRSÖK MOT ÄLDRE KVINNA

Nattens händelse är det fjärde liknande på kort tid där äldre kvinnor rånas, varav det senaste även innefattar ett försök till grov våldtäkt. Foto: MostPhotos

En kvinna i 85-årsåldern ska ha utsatts för ett grovt rån och försök till grov våldtäkt vid ett inbrott i Huskvarna i natt. Rånet är det fjärde liknande fallet i området inom loppet av två veckor, så nu uppmanar polisen till vaksamhet.

Polisen larmades runt klockan ett, natten till söndagen, till en adress i Huskvarna efter ett rån i den 85-åriga kvinnans bostad.

Polisen uppger att en eller flera gärningspersoner tvingade sig in i bostaden där kvinnan befann sig. Från bostaden tillgreps värdesaker, innan gärningspersonerna avvek.

Rättsläget är grovt rån, uppger polisen som i nuläget inte vill kommenteras vad som tillgripit.

Försök till grov våldtäkt

”Efter informationsinhämtning upprättas också en anmälan om försök till grov våldtäkt. Kvinnan har undersökts av ambulans och har inga allvarliga fysiska skador”, uppger Martina Gradian, presstalesperson polisregion Öst, på polisens hemsida.

Polisen har varit på plats för att genomföra förhör och spårsäkring, och en fullständig teknisk undersökning av bostaden är planerad under söndagen.

”Ett stort antal poliser har arbetat i Huskvarna med omnejd för att finna gärningspersonen/personerna. I nuläget är ingen gripen eller misstänkt”, skriver Gradian.

Annons:

Tredje liknande ärendet

Det här är det fjärde liknande ärendet där äldre personer drabbats på kort tid i Huskvarnaområdet. Samtliga brottsoffer har varit i 80-årsåldern, och polisen tror att det kan röra sig om samma gärningsmän.

– Det är vad vi tror i nuläget, vi ser samband mellan tillvägagångssättet. Vi kan inte bekräfta det sambandet men vi letar efter samma gärningspersoner, säger Martina Gradian i en kommentar till Aftonbladet.

Mot bakgrund av det som hänt riktar polisen flera uppmaningar till allmänheten, dels att man inte ska tveka att höra av sig till polisen på 114 14 om man sett något avvikande i området under natten. Och allmänheten uppmanas också att vara vaksam, och att våga ringa 112 om något inträffar.