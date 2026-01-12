Gick till attack på krogen – gapade, skrek och drog bekant i skägget

En man från Vimmerby var i helgen på en restaurang i Västervik när en bekant dök upp och började skrika och gapa. Den misstänkte ska även ha dragit målsäganden i skägget.

Det var i lördags eftermiddag som en man i 50-årsåldern från Vimmerby var på en restaurang i Västervik för att äta middag tillsammans med anhöriga. Plötsligt ska en man i 35-årsåldern, även han bosatt i Vimmerby och bekant med målsäganden, ha dykt upp på restaurangen.

– Enligt anmälan uppstod det ett bråk där den misstänkte gick till attack mot målsäganden både verbalt och fysiskt. Han ska ha skrikit och gapat, men också dragit honom i skägget och svurit åt honom. Polisanmälan avser ofredande, berättar Ulf Gollungberg vid polisen.