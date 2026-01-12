Kollision i Vimmerby i helgen – bilist bara stack därifrån

I lördags skedde en kollision på Östra Tullportsgatan i Vimmerby.

Enligt målsägande, en kvinna i 65-årsåldern, kom hon körandes på Östra Tullportsgatan under lördagen. Hon uppger att var det var ganska tajt med anledning av snön.

– När hon får möte så håller inte den mötande bilen ut och kör emot hennes sidospegel som går sönder, säger Hampus Haag vid polisen.

Den mötande bilen fortsatte sin färd utan att stanna därefter.

– Det finns inte jättemycket signalement kring den mötande bilen, men det såg ut att vara en äldre man som körde den, säger Haag.

I nuläget finns ingen misstänkt för smitning från trafikolycksplats.