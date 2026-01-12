Har varnat för samtalen – Vimmerbykvinna fick det häromdagen

Det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB har varnat för bedrägliga samtal. Nu har ännu en kvinna i Vimmerby fått ett sådant.

Det var i torsdags som VEMAB gick ut och varnade för bedrägerier som gäller spolning av avlopp.

"Just nu förekommer det samtal från personer som utger sig för att arbeta på företag som erbjuder tjänster för spolning av avlopp och kontroll av brunnar", skriver VEMAB i sin varning.

Ännu en anmälan om försök till bedrägeri har nu upprättats.

– Det är den här VVS-grejen. Man ringer och utger sig att vara från en VVS-firma och erbjuder sig att spola rören. Kvinnan sa bara att hon inte var intresserad och avslutade samtalet, säger Hampus Haag vid polisen.