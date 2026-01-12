SA ATT DE SKULLE HA SEX – MAN HÖLL FAST KVINNA

En man i 65-årsåldern, bosatt på en ort i Hultsfreds kommun, höll fast en kvinna i dennes bostad och sa att "nu ska vi knulla". Mannen åtalas nu för dubbla brott.

Det ska ha varit i början av september förra året som mannen i 65-årsåldern olovligen trängde in och stannade kvar i kvinnans bostad.

Inne i bostaden ska mannen sedan ofredat kvinnan på ett sätt som kunde förväntas kränka målsägandes sexuella integritet.

Detta genom att mannen höll fast henne, tog på hennes bröst och bland annat sa "jag måste känna på dina tuttar" och "nu ska vi knulla" och andra uttalanden med liknande innebörd.

Kort efter händelsen ska kvinnan ha ringt ett telefonsamtal till en annan person och berättat om det som hänt och sagt sig vara både skärrad och rädd.

Ett annat vittne gjorde iakttagelser den aktuella kvällen och såg en person i anslutning till kvinnans bostad och uppfattade personen som berusad och såg att målsägande var upprörd efter händelsen.

Den misstänkte mannen nekar till brott. Han åtalas nu för sexuellt ofredande och hemfridsbrott.