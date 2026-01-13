TÄNDE ELD PÅ STUGA I TRAKTEN – PÅ PÅSTÅTT UPPDRAG AV FOXTROT

En tonårskille från Stockholmsområdet försökte i september förra året tända eld på en sommarstuga på en ort i Hultsfreds kommun. Han påstår att han agerade på uppdrag av en person i det ökända nätverket Fotrox.

Det var i september 2025 som händelsen inträffade på en ort i Hultsfreds kommun. Tonårspojken, bosatt i Stockholmsområdet, säger att han fyra dagar före branden blev kontaktad på Snapchat av en för honom okänd person.

Den här personen påstod sig komma från det ökända kriminella nätverket Foxtrot och erbjöd tonåringen 20 000 kronor för att bränna något. Han svarade nej, men då kom ett nytt erbjudande och då var budet höjt till 40 000 kronor och han fick då veta att det var frågan om en sommarstuga.

Han sa nej igen, men ska då ha blivit dödshotad. Den här okände personen sa att han skulle ta tonåringen ut i skogen och döda honom om han inte utförde uppdraget.

Detta fick honom att gå med på det hela. Han köpte tändvätska i Stockholmstrakten och satte sig på ett tåg ned till Hultsfred. Där blev han upphämtad av en person och körd till adressen.

Sprang tillbaka till bilen

Framme på adressen undersökte tonåringen så att ingen var hemma och därefter krossade han en ruta. Han skar sig, men lyckades hälla mellan tio och 20 procent av den medhavda tändvätskan på en gardin och tände på den.

Gardinen började brinna och det visade tonåringen för den okände i sin telefon. Han sprang sedan tillbaka till bilen, kastade ifrån sig tändvätskan och dolde sitt sår för chauffören.

Någon ersättning för det han gjorde fick han aldrig.

Ska ha fått en lapp

Branden självslocknade sedan utan att skada något annat än gardinen. De som bodde på adressen har sagt sig vara hotade och hade bara dagarna före händelsen lämnat bostaden för ett annat boende som polisen rekommenderat.

Efter branden ska makarna ha fått en lapp till det skyddade boendet där de befann sig där det stod "Vi har bränt ert hus på landet Foxtrott".

Åklagaren åtalade tonårspojken för mordbrand eller i vart fall för försök till mordbrand, men det anser inte tingsrätten. Ett uttalande från räddningschefen lägger rätten stor vikt vid och rätten anser inte att det fanns någon beaktansvärd risk för att branden skulle sprida sig från gardinen till resten av huset.

Att det skulle röra sig om ett försöksbrott är också omöjligt, enligt rätten. Detta eftersom tonåringen inte försökte anlägga någon brand, utan faktiskt anlade en brand.

Rätten menar i stället att det rör sig om skadegörelse och köper inte tonåringens invändning om att han agerat i nöd. Eftersom dödshotet framfördes fyra dagar tidigare menar man att det inte handlade om något omedelbart hot.

Oeniga nämndemän

Pojken döms nu för narkotikabrott, ringa narkotikabrott och skadegörelse. Två nämndemän var dock oeniga och ansåg att pojken borde ha dömts för mordbrand. Hans ungdom har beaktats vid straffmätningen och påföljden blir villkorlig dom.

Tillsammans med sina vårdnadshavare ska han också betala skadestånd på sammanlagt drygt 10 700 kronor.