Man frias från bedrägeri – visade ”falsk” betalning när han köpte en cross

En man kom till Södra Vi och skulle köpa en motocross. Köparen visade upp betalningen i sin telefon och åkte därifrån, men några pengar har aldrig kommit in på säljarens konto. Nu frias ändå köparen från bedrägeri.

Det var i juli 2024 som en man bosatt i Södra Vi la ut en motocrosscykel till försäljning på Internet. En man i 20-årsåldern hemmahörande i Uppvidinge kommun hörde av sig och åkte senare till Södra Vi för att köpa motorcykeln.

De båda kom överens om att göra affär och enades om ett pris på 13 000 kronor. Köparen betalade 3 000 kronor kontant till köparen och skulle sedan göra en banköverföring på resterande 10 000 kronor. Detta gjordes och säljaren visade upp den grönmarkerade betalningen i sin telefon.

Dagarna gick dock och några pengar kom aldrig in på säljarens bankkonto. När han påtalade det för köparen fördes ytterligare 3 000 kronor över till säljaren från en kompis till köparen, men sedan kom det inte mer pengar.

Säljaren i Södra Vi anmälde då händelsen som ett bedrägeri, vilket köparen nu har stått åtalad för.

Frias från bedrägeri

Tingsrätten friar dock mannen från detta åtal då man menar att det inte är belagt att det har handlat om en ”falsk” banköverföring eller att han har haft något uppsåt. Enligt tingsrätten talar allt för att mannen har lagt in korrekta uppgifter men att transaktionen inte har gått igenom.

”En avsaknad uppgift utgör inte ett manipulerande som gör handlingen falsk”, skriver bland annat tingsrätten i sin dom.

Mannen döms dock att betala 7 000 kronor plus ränta till säljaren. Detta avser det belopp som saknas upp till full betalning av de överenskomna 13 000 kronorna för motocrosscykeln.

I samma åtal döms mannen för en grov olovlig körning som begicks i Emmaboda kommun i somras. Påföljden för det bestämdes till skyddstillsyn.