Man från Vimmerby ska ha lurat kvinna – så mycket rör det sig om

En man från Vimmerby kommun är misstänkt för ett bedrägeri mot en kvinna i 20-årsåldern från Halland. De två ska ha utvecklat en kompisrelation och sedan ska mannen ha kommit över många tusenlappar.

Det hela började med att Vimmerbymannen, som polisen inte vill ge någon ungefärlig ålder på, tog kontakt med kvinnan på sociala medier.

– De hade kontakt där under en tid och utvecklade en kompisrelation, säger Hampus Haag vid polisen.

Efter ett tag uppgav mannen att han var i behov av pengar. Bland annat till följd av att mamman låg på sjukhus. Kvinnan swishade då 100 kronor till misstänkt, men efter det ska mannen på okänt sätt fått tillgång till hennes bankkonto.

– Man har genomfört en del transaktioner och enligt anmälaren uppskattar man att man blivit av med mellan 15 000 och 20 000 kronor, säger Haag.

Hur ska det här ha gått till?

– Vi utreder just nu, men det är okänt för oss hur man fått tag i bankkontouppgifterna. Vi får kolla på det lite närmare. Ärendet ligger på bedrägeriavdelningen och de kommer höra målsägande framöver.

Rubriceringarna är bedrägeri och dataintrång.