BUSS SKA HA KÖRT IN I LASTBIL PÅ RIKSVÄGEN

En buss ska ha gjort en alldeles för tajt omkörning på riksväg 34 i höjd med Målilla. Nu har det blivit en polissak av detta.

Det ska ha varit vid 16.30-tiden på tisdagen som händelsen inträffade på riksväg 34 i höjd med Målilla på en två plus ett-väg.

– Då är det en lastbil som blir omkörd av en buss när det tvåfiliga blir ett. Bussen skulle förbi och man slänger sig in framför lastbilen beskriver chauffören. Detta gör att bussens bakdel slår i förarsidan på lastbilen. Bussen fortsätter sedan och kör vidare utan att stanna, berättar Hampus Haag vid polisen.

Det ska ha uppstått en skada på sidospegeln på lastbilen. Det blev inga personskador vid händelsen och det finns ingen misstänkt för detta i nuläget.

– Vi har uppgifter på vad det är för företag på bussen, men vi får börja där och nysta vidare.

Rubriceringarna är smitning från trafikolycksplats samt att man ej lämnat avstånd vid omkörning i sidled.