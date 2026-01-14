Man och kvinna misstänks för folkbokföringsbrott i Vimmerby

En man och en kvinna misstänks för folkbokföringsbrott i Vimmerby.

Det här upptäcktes under tisdagen. Polisen jobbade i ett annat ärende när man uppmärksammade att en kvinna i 40-årsåldern inte bodde där hon var skriven.

– Patrullen gör kontroll på detta och det uppstår då misstanke om folkbokföringsbrott. Kvinnan det gäller ska vara skriven på fel adress, säger Hampus Haag vid polisen.

Brottstiden ska röra sig från november 2025. Vid samma tidpunkt blev en man i 55-årsåldern misstänkt för samma brott.

– Mannen bor inte där han är skriven och brottstiden är också från 1 november tills i går. De hänger ihop de här två, men deras relation till varandra vågar jag inte svara på, säger Hampus Haag.