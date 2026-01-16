Husrannsakan i Vimmerby – narkotika för försäljning hittades

Polisen genomförde under torsdagen en husrannsakan i en bostad i Vimmerby. Nu är en ung man misstänkt för narkotikainnehav i överlåtelsesyfte.

Patrullen träffade på en man i 20-årsåldern ute på stan i Vimmerby.

– I samtal med denne misstänker man att han har narkotika på sig och genomför en visitation, berättar Hampus Haag vid polisen.

En liten mängd narkotika hittas då på honom och beslut om husrannsakan i dennes bostad fattas.

– Det hittas ytterligare en liten mängd narkotika och även tecken på att han säljer narkotika, säger Haag.

Mannen är nu misstänkt för innehav i överlåtelsesyften. Det ska inte vara några större mängder, men i och med att man tror att syftet är att sälja narkotikan blir rubriceringen av normalgraden.