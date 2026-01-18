Man åtalas för att ha kört rattfull – nekar till brott

Mannen blev stoppad i december 2025. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 35-årsåldern åtalas för dubbla brott. Det rör sig om ringa narkotikabrott och drograttfylleri.

Det var den 16 december förra året som mannen blev stoppad på riksväg 23 i höjd med Hultsfred. Mannen, som är hemmahörande i Vimmerby kommun, blev i samband med stoppet misstänkt för både ringa narkotikabrott och rattfylleri under påverkan av narkotika.

Mannen ska ha varit påverkad av amfetamin i samband med bilkörningen.

Den misstänkte nekar till brott. Åklagaren lutar sig bland annat mot analysresultat, som sägs bevisa att den tilltalade brukat narkotika.

Väljer mannen att erkänna under målets handläggning återkallas den muntliga bevisningen och målet avgörs då utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är dagsböter på sammanlagt 2 500 kronor.