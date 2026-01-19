HÄKTAD FÖR SABOTAGE LÄNGS E22 MISSTÄNKS FÖR NYA BROTT

Den man som sedan den 10 december sitter häktad misstänkt för flera sabotagebrott längs E22 söder om Västervik misstänks nu för ytterligare en lång rad brott. Under måndagen lämnades en ny häktningsframställan in mot mannen.

För en dryg månad sedan greps och häktades en man misstänkt för att ligga bakom tre sabotagebrott vid E22 i Västerviks kommun under hösten, samt ett sabotagebrott i Eskilstuna i augusti. Vid sabotagen i Västervikstrakten ska huvudsakligen ha handlat om fiberkablar som har klippts av.

Den misstänkte mannen är en framgångsrik och även prisad företagare i 50-årsåldern bosatt i Mälardalen.

Misstänks för nya brott

Under måndagen begärde kammaråklagare Elena Severin mannen häktad för ytterligare en rad brott. Det handlar om totalt åtta sabotagebrott, samtliga begångna i Katrineholms kommun mellan april och november förra året. Även här ska det röra sig om avklippta fiberkablar och förstörda elskåp.

Vi har sökt åklagare Elena Severin, men inte lyckats nå henne.

Här kan du läsa vår artikel från december då mannen häktades för sabotagen i Västervik samt vad åklagaren sa då.