Vimmerbykvinna döms för att ha misshandlat sin tidigare partner

En kvinna i Vimmerby döms mot sitt nekande för att ha misshandlat sin före detta partner.

Enligt Kalmar tingsrätts dom ska kvinnan, som är i 25-årsåldern, ha slagit mannen i ansiktet upprepade gånger. Detta ska ha skett i en bostad i Vimmerby i juli 2025.

I förhör har mannen berättat att de båda har haft en stormig relation och att de den aktuella dagen hade en konflikt.

Han har berättat att slagen han fick ta emot ”kändes, men det tog hårdare psykiskt”. Mannen fick en rodnad och ett blodsprängt öga. När han hade lämnat hemmet pratade han med en vän om händelsen och skickade även en bild på sitt skadade ansikte till henne.

Förnekar brott

I förhör har den nu dömda kvinnan förnekat brott och sagt att det aldrig har utdelats några slag.

Tingsrätten menar dock att mannen har lämnat en detaljerad, logisk och självupplevd berättelse om vad som hänt. Denna menar man också stöds av mannens vän, som vittnade under rättegången, samt övrig bevisning.

Kvinnan döms för misshandel till villkorlig dom och 120 dagsböter om 60 kronor, totalt 7 200 kronor. Hon ska även betala 10 000 kronor i skadestånd avseende kränkning av personlig integritet till mannen samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.