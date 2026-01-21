Korta polisnotiser: Spred film på kvinna, olovlig körning och knarkbrott

Här har vi samlat några av de senaste polisanmälningarna i kortformat.

* Mellan den 1 december 2024 och 30 november 2025 är en man i 25-årsåldern från Vimmerby misstänkt för olaga integritetsintrång. Det ska handla om att mannen spridit filmer på en kvinnlig målsägande till andra.

I anmälan framgår det inte vad det är för typ av filmmaterial som har spridits.

* Vid 12.30-tiden på tisdagen kontrollerade polispatrullen en man i 35-årsåldern på Parkgatan i Vimmerby. Mannen blev misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk.

* Vid 14.30-tiden under gårdagen ska en man i 65-årsåldern framfört en personbil utan att ha behörighet. Det här skedde på Västra Vinkelgatan. Mannen är nu misstänkt för olovlig körning.