Man fälls för en lång rad brott i trakten – nu väntar fängelse och utvisning

En utländsk medborgare i 45-årsåldern har suttit häktad sedan i oktober misstänkt för en rad brott i Hultsfreds kommun. Under onsdagen kom domen mot mannen, som nu har fängelse och utvisning att vänta.

Det var i oktober förra året som en utländsk medborgare i 45-årsåldern anhölls och sedermera häktades. Han plockades in efter en dieselstöld i Virserum och blev anhållen efter att polisen funnit över hundra misstänkt stulna föremål vid en husrannsakan. Det handlade främst om verktyg, trädgårdsmaskiner och tillbehör som han hade stulit vid olika tillfällen och på olika platser i trakten.

Senare väcktes ytterligare misstankar mot mannen. Då rörde det sig om en inbrottsstöld i Bösebo utanför Virserum mellan den 6 och 18 oktober då bland annat en laptop, en förstärkare och 25 liter alkylatbensin försvann.

Har dömts i andra länder

Nu dömer Kalmar tingsrätt mannen för en inbrottsstöld, fyra fall av stöld samt häleri. Påföljden bestämdes till fängelse i 1 år och 4 månader. Mannen ska därefter utvisas ur landet och förbjuds att återvända hit under tio år. Till två av de fyra målsägarna ska mannen betala skadestånd på totalt 27 000 kronor.

Mannen ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas och tills utvisningsbeslutet får laga kraft.

I förhör har mannen, som tidigare har dömts för brott i både Rumänien, Tyskland och Danmark, förnekat samtliga gärningar. Tingsrätten menar dock att åklagarens bevisning är omfattande och att det är utrett att den tilltalade mannen har gjort sig skyldig till det som han har stått åtalad för.