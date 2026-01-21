BOMBSKYDDET VAR PÅ PLATS – MAN ÅTALAS FÖR GROVT BROTT

Nationella bombskyddet var på plats i Västerviks kommun i samband med att mannen greps. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Nationella bombskyddet fick genomföra en husrannsakan på en adress i södra kommundelen av Västervik. En man i 25-årsåldern åtalas bland annat för grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det ska ha varit september 2024 som misstankarna mot mannen uppdagades. Nationella bombskyddet ska då ha varit på plats vid mannens bostad för en husrannsakan. Deras bedömning var att alla komponenter som behövs för att bygga en rörbomb fanns där.

Mannen greps samma dag och satt anhållen i några dygn innan han släpptes på fri fot.

Mannen åtalas nu för både grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Mannen ska ha hanterat knappt 900 gram kemtekniska explosiva varor som svartkrut, pyrotekniska blandningar och pyrotekniska stjärnor.

"Han har därutöver hanterat pyrotekniska stubiner och behållare/splittergivare i form av gängstavar, vilket innebär att han haft alla komponenter för att kunna tillverka rörbomber", skriver åklagaren i stämningsansökan.

Den här typen av hantering hade mannen inte tillstånd för.

"Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att varornas effekt, konstruktion och utformning har varit av särskilt farlig beskaffenhet och art, men även eftersom hanteringen har skett i en sådan miljö att varorna typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning", skriver åklagaren.

Hade flera vapen

När det gäller åtalet om grovt vapenbrott ska mannen haft två hemtillverkade enkelskottspistoler. Det ska ha varit en fungerande och en som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen. Dessutom ska han ha haft en dubbelpipig fungerande pistol, en hemtillverkad kulsprutepistol som i brukbart skick skule räknas som skjutvapen samt en patron.

"Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet har avsett flera vapen. Tre vapen saknar legalt användningsområde och samtliga vapen har innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning", skriver åklagaren.

Mannen i 25-årsåldern åtalas också för narkotikabrott och olovlig försäljning av alkohol. Narkotikabrottet ska röra sig om att mannen framställt och haft åtta cannabisplantor, totalt cirka 23 gram cannabis, i sin bostad. Enligt åklagaren har narkotikan varit avsedd för missbruk. Bland annat har man hittat element, lampor, termometer, mätare och fläkt.

Den olovliga alkoholförsäljningen handlar om att mannen utan tillstånd i augusti 2024 ska ha sålt en flaska vodka och en flaska små sure.

Annons:

Nekar till brott

Inställningen från mannen är att han nekar till brott. Bland bevisningen finns ett polisvittne som gjort iakttagelser i mannens verkstad som visar att den var uppbyggd för tillverkning av föremål som kan användas i samband med brott.

Det ska även finnas bevisning i form av en telefonrapport som visar att mannen, trots att han helt saknar vapenlicens, har ett stort intresse för vapen.