22 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Narkotika hittades på drogpåverkad man i centrala Vimmerby

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Narkotika hittades på drogpåverkad man i centrala Vimmerby

KRIM 22 januari 2026 12.30

En drogpåverkad man kontrollerades i Vimmerby och visade sig ha narkotika på sig. Nu har han dömts av Kalmar tingsrätt.

Annons:

Det var den 8 november i fjol som mannen, som är i 20-årsåldern och bosatt i Vimmerby, stoppades och kontrollerades av en polispatrull i centrala Vimmerby.

Vid tillfället hade mannen 4,02 gram 4-CMC och en tablett buprenorfin på sig. Analyssvar på prover visade också att han spår av cannabis i blodet.

Mannen har stått åtalad för dubbla fall av ringa narkotikabrott, vilket han fälls för. Påföljden bestämdes till 150 dagsböter om 50 kronor, totalt 7 500 kronor. Mannen ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.

Under förundersökningen har mannen erkänt brott och målet avgjordes utan huvudförhandling.

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt