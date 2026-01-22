Narkotika hittades på drogpåverkad man i centrala Vimmerby

En drogpåverkad man kontrollerades i Vimmerby och visade sig ha narkotika på sig. Nu har han dömts av Kalmar tingsrätt.

Det var den 8 november i fjol som mannen, som är i 20-årsåldern och bosatt i Vimmerby, stoppades och kontrollerades av en polispatrull i centrala Vimmerby.

Vid tillfället hade mannen 4,02 gram 4-CMC och en tablett buprenorfin på sig. Analyssvar på prover visade också att han spår av cannabis i blodet.

Mannen har stått åtalad för dubbla fall av ringa narkotikabrott, vilket han fälls för. Påföljden bestämdes till 150 dagsböter om 50 kronor, totalt 7 500 kronor. Mannen ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.

Under förundersökningen har mannen erkänt brott och målet avgjordes utan huvudförhandling.