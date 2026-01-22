Bilder av intim karaktär ska ha spridits – Vimmerbykvinna drabbad

En kvinna i 20-årsåldern från Vimmerby ska ha utsatts för olaga hot och olaga integritetsintrång.

Det här upptäcktes tidigare i veckan. Det ska handla om att en man som kvinnan tidigare hade en relation med har spridit privata bilder av målsägande på ett socialt forum. Det ska röra sig om bilder av sexuell och intim karaktär.

– Man misstänker att det fått spridning där man har lagt ut det, men det framgår inte hur pass stor spridning det rör sig om, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Den misstänkte är en man som också är i 20-årsåldern, men han ska vara hemmahörande längre söderut i landet.

– Främst är det olaga integritetsintrång, men man får kolla upp mer vad det här olaga hotet ska bestå av.