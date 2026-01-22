22 januari 2026
LÄNET: 65-ÅRING UTREDS FÖR FLERA SEXUELLA BROTT MOT BARN

En man i länet begärs häktad för flera grova sexuella brott mot barn. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 22 januari 2026 14.48

En man från Mönsterås, cirka 65 år gammal, begärs häktad för ett koppel av grova brott mot barn, bland annat två grova våldtäkter. 

Mannen anhölls i sin frånvaro den 19 januari och greps morgonen efter. Brotten han misstänks för är följande: 

  • Två fall av grov våldtäkt mot barn. 
  • Tre försök till grov våldtäkt mot barn. 
  • Två fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 
  • Barnpornografibrott. 
  • Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. 

Brotten har begåtts mellan 2021-2026 och alla i mannens bostad i Mönsterås kommun. Åklagaren begär mannen häktad av flera skäl. Det handlar om att det finns risk för att han försvårar utredningen, risk för fortsatt kriminalitet samt att minimistraffet för brotten han misstänks för ligger på minst 18 månader. 

