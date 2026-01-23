23 januari 2026
Långt efter tävlingens slut – man anmäler stöld av motorcykelhjälm

En man anmäler att hans motorcykelhjälm blev stulen under Novemberkåsan som avgjordes i Vimmerby i november. Bilden är en genrebild. Foto: Stefan Härnström

Långt efter tävlingens slut – man anmäler stöld av motorcykelhjälm

KRIM 23 januari 2026 10.59

Det har gått över två månader sedan Novemberkåsan avgjordes i Vimmerbyskogarna. Nu har polisen fått in en anmälan om stöld som inträffade under tävlingen.

Målsägande, en man i 55-årsåldern från Askersund, uppger i polisanmälan att motorcykelhjälmen stals från hans parkerade motorcykel i Vimmerby under Novemberkåsan. Den stulna motorcykelhjälmen har ett värde på 10 999 kronor.

Brottstiden är satt mellan klockan 03.00 och 03.30 under natten mellan lördag och söndag när Novemberkåsan avgjordes i Vimmerby.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

