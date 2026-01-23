23 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

POJKE ÅTALAS EFTER OLYCKA MED A-TRAKTOR

En pojke från Vimmerby åtalas för flera brott efter en olycka vid Ceosvallen i höstas. Genrebild. Foto: MostPhotos

POJKE ÅTALAS EFTER OLYCKA MED A-TRAKTOR

KRIM 23 januari 2026 14.40

En pojke i 15-årsåldern åtalas för tre olika brott efter den uppmärksammade olyckan med en A-traktor vid Ceosvallen den 17 oktober. 

Annons:

Misstankarna rör vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada och smitning från trafikolycksplats. 

Enligt åklagaren körde pojken på två fotgängare, varav en blev skadad. Pojken beskrivs ha backat ut i hög fart, gjort en skarp vändning, inte hållit tillräckligt avstånd och därmed kört på två fotgängare. 

”Han orsakade trafikolyckan och skadorna på målsägandena genom att ta en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka”, skriver åklagaren i stämningsansökan. 

En flicka blev skadad i samband med olyckan. Vad för typ av skador hon fick framgår inte av åtalet. Pojken ska även ha smitit från platsen efter olyckan. 

Den tilltalade förnekar alla brott. Bevisningen består av vittnesuppgifter, rättsintyg och foton av skadorna. 

Vi har tidigare skrivit om händelsen i den här artikeln.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt