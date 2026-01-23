Sladdade upp på gångbanan – anmälan om brott upprättad

Under eftermiddagen ska en bil ha sladdat upp på gångbanan vid Vimmerbyallén och nästan kört på två gångtrafikanter. Nu har det gjorts en polisanmälan.

Polisen berättar att de fick in ett samtal om händelsen vid klockan 14.20.

– Inringaren ska ha varit på gångbanan. Enligt henne ska bilen nästan ha träffat henne och hennes son. Vi har fått uppgifter om att det ska ha funnits två unga personer i bilen och att de körde därifrån, säger polisens presstalesperson Patric Fors.

"Bilen sladdade fram och tillbaka över båda körfälten för att sedan tappa fästet och med bredställ rakt upp på gångbanan där vi promenerar och det var bara ren tur att det var en lyktstolpe mellan oss och bilen", skriver kvinnan till Dagens Vimmerby.

Nu har det upprättats en anmälan om vårdslöshet i trafik. Det finns ingen uppskriven misstänkt för brott.